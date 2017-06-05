Терри Гиллиам после 17 лет закончил съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота»

PanARMENIAN.Net - Режиссер Терри Гиллиам после 17 лет наконец закончил съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота». Производство завершились 4 июня. Об этом в своем Facebook сообщил сам Гиллиам.

«Простите за долгое молчание. Я был занят тем, что загружал вещи в грузовик, и сейчас я возвращаюсь домой. После 17 лет мы закончили съемки «Человека, который убил Дон Кихота». Большое спасибо всей съемочной группе и тем, кто верил в нас. Кихот жив!», — отметил режиссер, пишет «Кинопоиск».

«Человек, который убил Дон Кихота» — проект мечты выдающегося режиссера и участника комик-труппы «Монти Пайтон». Впервые Гиллиам подступился к нему в 2000 году. Тогда главные роли в картине должны были сыграть Жан Рошфор и Джонни Депп. Однако проблемы с финансированием и климатические условия привели к тому, что режиссер вынужден свернуть съемки.

О драматических событиях тех лет был сделан документальный фильм «Затерянные в Ла-Манче».

В дальнейшем Гиллиам планировал возродить проект с Робертом Дюваллом в главной роли, однако и эта попытка оказалась неудачной.

В феврале 2017-го было официально объявлено о том, что режиссер «Человек, который убил Дон Кихота» все же приступил к съемкам. Они прошли в Испании и Португалии. Главные роли в картине сыграли Джонатан Прайс, Адам Драйвер, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко, Жуана Рибейру, Оскар Хаэнада, Хорди Молья, Серджи Лопез и Росси де Пальма.

Правами на прокат фильма в США, Канаде и Великобритании владеет Amazon Studios. В Германии и Австрии дистрибьютором стала компания Telemunchen.