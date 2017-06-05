530 метров за 25 секунд: В Китае заработал самый быстрый в мире лифт

PanARMENIAN.Net - Самый быстрый на планете лифт начал работать в здании финансового центра CTF Finance Center в Гуанчжоу, на юге КНР.

Ультраскоростной лифт построен японской компанией и способен развивать скорость 75,6 км/час. С полным основанием можно говорить о головокружительном подъеме. На самую крышу финансового центра, высота которого составляет 530 м, он способен взлететь за 25 секунд, пишет «Комсомольская правда».

Впрочем, эта астрономическая скорость была зафиксирована во время испытаний. В эксплуатации лифт будет подниматься и опускать медленнее. Правда, совсем ненамного – 72 км/час. Это все равно рекордная скорость.

Спускаться лифт в финансовом центре Гуанчжоу будет вдвое медленнее, чем подниматься. При скорости 36 км/час он достигнет первого этажа за минуту.

Считавшийся рекордсменом до введения нового рекордсмена в эксплуатацию лифт тоже находится в Китае, в Шанхае, и развивает скорость 69 км/час.