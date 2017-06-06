// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera

Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera
6 июня 2017 - 09:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство культуры и информации Саудовской Аравии закрыло офис катарского телеканала Al Jazeera в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Этот шаг был предпринят, после того как телеканал Al Jazeera содействовал планам террористических группировок, поддерживал совершивших переворот в Йемене ополченцев-хуситов, пытался повлиять на суверенитет Саудовской Аравии», — говорится в сообщении, передает РБК.

Ранее о том, что власти королевства отозвали лицензию у Al Jazeera и стали закрывать офисы телеканала на территории Саудовской Аравии, сообщал саудовский портал Ajel со ссылкой на источники. Также власти призвали сотрудников телеканала уволиться. Владельцем телеканала Al Jazeera является компания Al Jazeera Media Network.

Штаб-квартира организации находится в столице Катара Дохе. В совет директоров компании входит шейх Хамад бен Тамер бен Мухаммед Аль Тани, член правящей династии Катара.

Ранее ряд арабских стран совместно с Мальдивами разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. Дипотношения были разорваны из-за того, что Катар поддерживал организации «Исламское государство» и «Братья-мусульмане».

Ссылки по теме:
Reuters: Saudi shuts Al Jazeera channel in Qatar row: state media
РБК: Саудовская Аравия закрыла офис телеканала Al Jazeera
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом
Певица Рианна показала в Каннах созданные ею украшения
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пепе покидает «Реал» Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
Вышел трейлер фильма «Сделано в Америке» с Томом Крузом в роли драгдилера (видео) Ранее картина носила название «Мена». Бюджет проекта составил 80 млн долларов
«Тарон-Авиа» запускает регулярные рейсы из Гюмри в Москву С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Новшества и улучшения: Apple представила iOS 11 Например, контент в Messages теперь синхронизируется через облако iCloud, то есть на всех устройствах все сообщения будут актуальными