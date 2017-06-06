Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera

PanARMENIAN.Net - Министерство культуры и информации Саудовской Аравии закрыло офис катарского телеканала Al Jazeera в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Этот шаг был предпринят, после того как телеканал Al Jazeera содействовал планам террористических группировок, поддерживал совершивших переворот в Йемене ополченцев-хуситов, пытался повлиять на суверенитет Саудовской Аравии», — говорится в сообщении, передает РБК.

Ранее о том, что власти королевства отозвали лицензию у Al Jazeera и стали закрывать офисы телеканала на территории Саудовской Аравии, сообщал саудовский портал Ajel со ссылкой на источники. Также власти призвали сотрудников телеканала уволиться. Владельцем телеканала Al Jazeera является компания Al Jazeera Media Network.

Штаб-квартира организации находится в столице Катара Дохе. В совет директоров компании входит шейх Хамад бен Тамер бен Мухаммед Аль Тани, член правящей династии Катара.

Ранее ряд арабских стран совместно с Мальдивами разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. Дипотношения были разорваны из-за того, что Катар поддерживал организации «Исламское государство» и «Братья-мусульмане».