СМИ: Катар выплатил террористам $1 млрд для выкупа за членов королевской семьи

PanARMENIAN.Net - Власти Катара в апреле перечислили боевикам террористических группировок около $1 млрд, чтобы освободить взятых в плен в Ираке членов королевской семьи. Об этом 6 июня сообщила газета Financial Times со ссылкой на близкие к ситуации источники в правительстве и военном командовании Катара, передает ТАСС.

По информации газеты, с помощью выкупа катарцы хотели освободить 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен террористами. Кроме того, средства были направлены на освобождение 50 человек, захваченных боевиками в Сирии. Выплаты предназначались для террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой» в Сирии, и силами безопасности Ирана.

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня заявили, что разрывают дипотношения с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма, экстремистской идеологии, враждебной политики и вмешательства в дела арабских стран. Некоторые государства также сообщили о принятии и других мер, таких как прекращение морского и авиасообщения с Катаром, высылка дипломатов и подданных. Власти Катара назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.