Полиция Австралии назвала терактом захват заложницы в Мельбурне: ИГ взяло ответственность

PanARMENIAN.Net - 5 июня жители пригорода Мельбурна вызвали полицию, сообщив о звуке взрыва в одном из соседних зданий. Прибывшие полицейские обнаружили в холле здания тело убитого мужчины. Другой мужчина, идентифицированный как 29-летний Якуб Хайре, удерживал женщину в одной из квартир.

Трое полицейских пострадали в результате завязавшейся перестрелки, в ходе которой нападавший был убит. Заложница не пострадала, пишет BBC.

Австралийская полиция заявила, что рассматривает это нападение как террористический акт. Хайре успел позвонить в местную телекомпанию и заявил, что действует от имени экстремистской группировки «Исламское государство». Позже ИГ взяла на себя ответственность за это нападение.

В австралийской полиции заявили, что Хайре имеет обширное уголовное прошлое. В 2009 году он был оправдан по делу о планировании нападения на армейские казармы в Сиднее. В 2016 году его досрочно освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за уголовное преступление. По словам полиции, пока нет данных, что нападавший действовал по приказу из-за рубежа.

«Они любят подсуетиться и взять на себя ответственность каждый раз, когда что-нибудь происходит», - заявил Грэм Эштон, главный комиссар полиции штата Виктория.

По его словам, полиция пока не знает, было ли нападение спланировано заранее.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что этот случай вызывает серьезную тревогу в связи с существующей в стране системой условно-досрочного освобождения осужденных. По словам премьера, эта система будет подвергнута пересмотру.