Новшества и улучшения: Apple представила iOS 11
6 июня 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила следующую версию мобильной платформы — iOS 11. Это крупное обновление включает множество вроде бы небольших, но важных новшеств и улучшений.
Например, контент в Messages теперь синхронизируется через облако iCloud, то есть на всех устройствах все сообщения будут актуальными. Платежный сервис Apple Pay научился пересылать деньги от пользователя к пользователю через iMessage и с аутентификацей по Touch ID.
Голосовой помощник Siri получил функцию автоматического нативного перевода, английские слова и фразы можно переводить на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки. Много внимания было уделено функции контекстного обучения, с возможностями как у Google Assistant. Переработанный Control Center (Пункт управления) позволяет собрать часто используемые элементы на одной странице, без необходимости пролистывать экраны. Экран блокировки и Центр оповещений были унифицированы, пролистывание вверх или вниз позволяет быстро переключаться между ними, пишет Ferra.ru.
Также улучшения появились в Фото (Photos), включая эффекты в стиле Boomerang от Instagram. В Картах появилась детализированная навигация, включая торговые центры и аэропорты.
Приложение «Дом» поддерживает больше категорий аксессуаров, в том числе динамики AirPlay 2, и новые способы запуска домашних приборов, а AirPlay 2 поддерживает многокомнатный режим аудио, можно управлять динамиками через Пункт управления, приложение «Дом» или Siri.
Среди других новых функций iOS 11 — функция «Не беспокоить» для водителей, помогающая не отвлекаться в дороге, новые возможности по созданию приложений с дополненной реальностью для разработчиков. На iPad iOS 11 включает более мощные функции многозадачности, включая настраиваемую панель Dock, приложение «Файлы», жест перетаскивания по всей системе и так далее.
Предварительная версия iOS 11 для разработчиков уже доступна участникам программы iOS Developer Program, а публичная бета-версия появится позже в этом месяце. Система iOS 11 выйдет осенью 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.
Самое значимое
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
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