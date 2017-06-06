«Тарон-Авиа» запускает регулярные рейсы из Гюмри в Москву
6 июня 2017 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский авиаперевозчик «Тарон-Авиа», базирующийся в аэропорту «Ширак» города Гюмри Ширакской области Армении, начинает выполнение регулярных рейсов в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.
Рейсы Гюмри-Москва-Гюмри будут осуществляться каждую пятницу, начиная с 30 июня. С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.
Из гюмрийского «Ширака» рейсы будут выполняться в московский аэропорт «Домодедово».
Второй лицензированный армянский авиаперевозчик – «Тарон-Авиа» – осуществил первый рейс из аэропорта «Ширак» 25 апреля по направлению Гюмри-Краснодар-Гюмри. Авиакомпания планирует в дальнейшем осуществлять рейсы по следующим направлениям: Гюмри-Ростов-на-Дону-Гюмри, Гюмри-Самара-Гюмри.
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Рейсы будут осуществляться каждую среду. Длительность полета составит 5 часов
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