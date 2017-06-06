// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Тарон-Авиа» запускает регулярные рейсы из Гюмри в Москву

«Тарон-Авиа» запускает регулярные рейсы из Гюмри в Москву
6 июня 2017 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский авиаперевозчик «Тарон-Авиа», базирующийся в аэропорту «Ширак» города Гюмри Ширакской области Армении, начинает выполнение регулярных рейсов в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

Рейсы Гюмри-Москва-Гюмри будут осуществляться каждую пятницу, начиная с 30 июня. С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Из гюмрийского «Ширака» рейсы будут выполняться в московский аэропорт «Домодедово».

Второй лицензированный армянский авиаперевозчик – «Тарон-Авиа» – осуществил первый рейс из аэропорта «Ширак» 25 апреля по направлению Гюмри-Краснодар-Гюмри. Авиакомпания планирует в дальнейшем осуществлять рейсы по следующим направлениям: Гюмри-Ростов-на-Дону-Гюмри, Гюмри-Самара-Гюмри.

 Самое значимое
В Армении запретят курение в общественных местахВ Армении запретят курение в общественных местах
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
Прием заявок на «Аврору» - 2018 открыт: Любой может номинировать человека, рискнувшего жизньюПрием заявок на «Аврору» - 2018 открыт: Любой может номинировать человека, рискнувшего жизнью
Премия «Аврора» стремится отметить тех, кто самоотверженно помогает другим, демонстрируя при этом мужество, решимость и воздействие.
Джермук - в топ-5 самых популярных для оздоровительного отдыха курортов в СНГДжермук - в топ-5 самых популярных для оздоровительного отдыха курортов в СНГ
В первую пятерку входят бальнеологические курорты Нафталан (Азербайджан), Нарочь (Белоруссия), Сарыагаш (Казахстан), Джермук (Армения) и Кобулети (Грузия)
Ереван и Барселону свяжут прямые авиарейсыЕреван и Барселону свяжут прямые авиарейсы
Рейсы будут осуществляться каждую среду. Длительность полета составит 5 часов
Partner news
 Статьи
Тут из нашего двора

Армянское поколение Пи о главном лакомстве своего детства

 Самое читаемое в разделе
Гидрометцентр: На Армению надвигается мощный циклон
Доклад: Армения лидирует в регионе по качеству здравоохранения
История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок
Исследование: Евреев и мусульман в семью готовы принять всего 25% и 5% армян
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Армения и мир
 Последние новости
Ученые доказали существование гигантского древнего океана на Марсе Исследователи определили количество воды, необходимое для образования сети древних долин на Красной планете
Более 20 мирных жителей погибли в Ракке в результате ударов международного альянса По данным базирующейся в Лондоне правозащитной организации, в момент авиаудара местные жители пытались покинуть захваченный ИГ город водным путем - по реке Евфрат
Боб Дилан выполнил условие для получения денежной части Нобелевской премии Лекция Дилана должна была быть отправлена академикам до 10 июня 2017 года, и теперь он может рассчитывать на 8 миллионов шведских крон (почти миллион долларов)
Пепе покидает «Реал» Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт