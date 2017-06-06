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Вышел трейлер фильма «Сделано в Америке» с Томом Крузом в роли драгдилера (видео)

Вышел трейлер фильма «Сделано в Америке» с Томом Крузом в роли драгдилера
  6 июня 2017 - 11:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Вышел трейлер нового фильма режиссера Дага Лаймана «Сделано в Америке» с Томом Крузом в главной роли.

Он расскажет о реально существовавшем пилоте Барри Силе (Круз). Когда-то он был одним из самых молодых пилотов своей стране, но желание красивой жизни привело к тому, что герой стал заниматься контрабандой кокаина. После того, как Барри попал в тюрьму, к нему обратилось Управление по борьбе с наркотиками. Теперь он его информатор, но, конечно, не желающий так просто покоряться судьбе и ведущий двойную игру, пишет «Кинопоиск».

Ранее картина носила название «Мена». Бюджет проекта составил 80 млн долларов.

В прокате картина появится в октябре 2017 года.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. Tom Cruise Working for CIA, DEA and Pablo Escobar in 'American Made' First Trailer
Kinopoisk.ru: Том Круз занялся перевозкой кокаина в трейлере фильма «Сделано в Америке»
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