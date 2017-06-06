Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
6 июня 2017 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийская авиакомпания «Шам Вингз» возобновляет рейсы Дамаск-Ереван-Дамаск. Об этом сообщает ереванский офис агентства «Киликия Тревел», действующего в Алеппо.
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США.
Первый специальный рейс Ереван-Дамаск-Ереван был осуществлен в 2012 году.
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