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Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится

Прямое авиасообщение между Ереваном и Дамаском возобновится
6 июня 2017 - 12:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийская авиакомпания «Шам Вингз» возобновляет рейсы Дамаск-Ереван-Дамаск. Об этом сообщает ереванский офис агентства «Киликия Тревел», действующего в Алеппо.

Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США.

Первый специальный рейс Ереван-Дамаск-Ереван был осуществлен в 2012 году.

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