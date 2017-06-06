Более 20 мирных жителей погибли в Ракке в результате ударов международного альянса

PanARMENIAN.Net - В результате воздушных ударов международной коалиции под командованием США 21 мирный житель погиб в сирийской Ракке, где находится самопровозглашенная столица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом 5 июня сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

По данным базирующейся в Лондоне правозащитной организации, в момент авиаудара местные жители пытались покинуть захваченный ИГ город водным путем - по реке Евфрат, пишет Deutsche Welle.

В самое ближайшее время поддерживаемый США альянс сирийской оппозиции и курдских формирований рассчитывает начать масштабное наступление на город с целью выбить из него джихадистов. В этой связи, по данным коалиции, уже около 200 тысяч человек покинули город.

Правозащитники обвиняют союзные силы в том, что в последние месяцы число случайных жертв среди мирного населения резко возросло, и связывают это с обновленной, более радикальной стратегией борьбы президента США Дональда Трампа с исламистами. Пентагон подобные обвинения в свой адрес отвергает.