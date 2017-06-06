Глава МИД Германии: Вывод немецких войск из Турции не имеет альтернативы
6 июня 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкие и турецкие дипломаты не смогли прийти к соглашению по авиабазе Инджирлик. Об этом в Анкаре заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
В ближайшее время начнется вывод частей бундесвера с авиабазы.
Габриэль прилетел в Анкару 5 июня на переговоры с Чавушоглу, что стало, отмечает газета Die Zeit, последней попыткой решить конфликт вокруг используемой НАТО базы Инджирлик.
После попытки военного переворота в июле 2016 года отношения Турции со своими союзниками по НАТО стали стремительно ухудшаться. В ходе подавления переворота база была обесточена, полеты дислоцируемой там американской авиации запрещены, а начальник авиабазы обвинен в поддержке путчистов.
Авиабаза ВВС Инджирлик играет ключевую роль в атаках западной коалиции на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Однако уже с августа 2016 года в СМИ появляются сообщения о переводе американских и немецких контингентов с Инджирлика на базы в Румынии и Иордании.
В начале марта 2017 года несколько депутатов немецкого бундестага призвали всерьез рассмотреть варианты перевода немецких солдат и самолетов из Турции. Когда в мае Анкара отказала делегации немецких депутатов в доступе на авиабазу, об этом прямо заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Для решения проблемы в Анкару направился министр Габриэль, но его миссия не увенчалась успехом.
«Мой турецкий коллега разъяснил, что в текущей ситуации Анкара не может давать одобрение на любой визит немецких депутатов на Инджирлик, исходя из внутриполитических соображений», — рассказал Габриэль после встречи с Чавушоглу.
В связи с этим, продолжил немецкий министр, у Берлина «нет иного выхода», кроме как вывести свой контингент с турецкой базы: «Я прошу понять, что мы — опять же из наших внутриполитических соображений — вынуждены будем уйти с Инджирлика, поскольку наши депутаты должны иметь право посещать любую часть бундесвера в любое время».
Кроме того, подчеркнул Габриэль, финальное решение по судьбе немецкого контингента также должно быть принято на голосовании в бундестаге. Процесс вывода войск может стартовать «в течение этой и следующей недели», отметил немецкий министр. На базе Инджирлик сейчас находятся 260 человек персонала бундесвера, шесть боевых самолетов Panavia Tornado и один самолет-заправщик на базе Airbus A310, передает РБК.
Кроме того, по данным источников Reuters, после встречи с Чавушоглу министр Габриэль должен был провести переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, но они были отменены турецкой стороной по причине «загруженного делового графика» премьера.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
Министр транспорта РФ: Будем продвигаться с Арменией в вопросе единого транспортного пространства ЕАЭС Транспортное пространство стран ЕАЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Мальчик из Алеппо: Год спустя родители показали ребенка - символа жестокости сирийской войны Пятилетнего Омрана сфотографировали репортеры в машине скорой помощи — снимок окровавленного и покрытого пылью ребенка стал символом жестокости войны в Сирии.
На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности Представители компании Sony отказались говорить о том, кто из актеров будет привлечен к работе, а также о том, будет ли VR-версия шоу какой-то эпизодической акцией или регулярным проектом
В Ереване покажут новый турецкий фильм о Геноциде армян показ фильма «Дети монастыря», продюсером которого является Казем Гюндоган, режиссером – Незахат Гюндоган, состоится в ереванском кинотеатре «Москва».