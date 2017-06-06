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Глава МИД Германии: Вывод немецких войск из Турции не имеет альтернативы

Глава МИД Германии: Вывод немецких войск из Турции не имеет альтернативы
6 июня 2017 - 15:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Немецкие и турецкие дипломаты не смогли прийти к соглашению по авиабазе Инджирлик. Об этом в Анкаре заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В ближайшее время начнется вывод частей бундесвера с авиабазы.

Габриэль прилетел в Анкару 5 июня на переговоры с Чавушоглу, что стало, отмечает газета Die Zeit, последней попыткой решить конфликт вокруг используемой НАТО базы Инджирлик.

После попытки военного переворота в июле 2016 года отношения Турции со своими союзниками по НАТО стали стремительно ухудшаться. В ходе подавления переворота база была обесточена, полеты дислоцируемой там американской авиации запрещены, а начальник авиабазы обвинен в поддержке путчистов.

Авиабаза ВВС Инджирлик играет ключевую роль в атаках западной коалиции на позиции боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Однако уже с августа 2016 года в СМИ появляются сообщения о переводе американских и немецких контингентов с Инджирлика на базы в Румынии и Иордании.

В начале марта 2017 года несколько депутатов немецкого бундестага призвали всерьез рассмотреть варианты перевода немецких солдат и самолетов из Турции. Когда в мае Анкара отказала делегации немецких депутатов в доступе на авиабазу, об этом прямо заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Для решения проблемы в Анкару направился министр Габриэль, но его миссия не увенчалась успехом.

«Мой турецкий коллега разъяснил, что в текущей ситуации Анкара не может давать одобрение на любой визит немецких депутатов на Инджирлик, исходя из внутриполитических соображений», — рассказал Габриэль после встречи с Чавушоглу.

В связи с этим, продолжил немецкий министр, у Берлина «нет иного выхода», кроме как вывести свой контингент с турецкой базы: «Я прошу понять, что мы — опять же из наших внутриполитических соображений — вынуждены будем уйти с Инджирлика, поскольку наши депутаты должны иметь право посещать любую часть бундесвера в любое время».

Кроме того, подчеркнул Габриэль, финальное решение по судьбе немецкого контингента также должно быть принято на голосовании в бундестаге. Процесс вывода войск может стартовать «в течение этой и следующей недели», отметил немецкий министр. На базе Инджирлик сейчас находятся 260 человек персонала бундесвера, шесть боевых самолетов Panavia Tornado и один самолет-заправщик на базе Airbus A310, передает РБК.

Кроме того, по данным источников Reuters, после встречи с Чавушоглу министр Габриэль должен был провести переговоры с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, но они были отменены турецкой стороной по причине «загруженного делового графика» премьера.

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