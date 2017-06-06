В австралийском аэропорту эвакуировали самолет из-за записки о заложенной бомбе

PanARMENIAN.Net - Пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера нашли записку о заложенной бомбе.

«Ничего не было обнаружено, не было угрозы ни для кого, только записка», — сказал австралийский полицейский, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Самолет с 42 пассажирами на борту был эвакуирован, один мужчина был арестован.

СМИ цитируют очевидцев, которые слышали, как кто-то произнес: «Оставьте багаж. Выходите и бегите, бегите, бегите».

По словам свидетелей ЧП, пассажиры выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу.

5 июня жители пригорода Мельбурна вызвали полицию, сообщив о звуке взрыва в одном из соседних зданий. Прибывшие полицейские обнаружили в холле здания тело убитого мужчины. Другой мужчина, идентифицированный как 29-летний Якуб Хайре, удерживал женщину в одной из квартир. Трое полицейских пострадали в результате завязавшейся перестрелки, в ходе которой нападавший был убит. Заложница не пострадала.Австралийская полиция заявила, что рассматривает это нападение как террористический акт. Хайре успел позвонить в местную телекомпанию и заявил, что действует от имени экстремистской группировки «Исламское государство». Позже ИГ взяла на себя ответственность за это нападение.