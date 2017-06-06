Трое армянских борцов вольного стиля попали в рейтинг UWW
6 июня 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Трое армянских борцов вольного стиля вошли в обновленный рейтинг Международной федерации борьбы (UWW).
В список попали 3 представителя Армении, которые завоевали бронзовые медали на прошедшем в Сербии чемпионате Европы: Володя Франгулян (61 кг) находится на 16 месте, Григор Григорян (74 кг) - на 12 месте, Леван Берианидзе (125 кг) - на 6 месте.
Армянские борцы вольного стиля завоевали на чемпионате Европы в мае 2017 года три бронзовые медали.
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