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Сюжет сиквела «Чудо-женщины» будет развиваться в США

Сюжет сиквела «Чудо-женщины» будет развиваться в США
6 июня 2017 - 15:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Режиссер Пэтти Дженкинс поделилась подробностями продолжения фильма «Чудо-женщина».

Она подтвердила, что действие сиквела хита из супергеройской вселенной Warner Bros. и DC будет развиваться на другой территории, нежели в первой «Чудо-женщине».

«Во во втором фильме история продолжится в США, что, как мне кажется, правильно. Она же Чудо-женщина. Она должна отправиться в Америку. Время пришло»,- сказала режиссер, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Ранее сообщалось, что Дженкинс планирует перенести сюжет сиквела в современность.

В беседе с сайтом Uproxx на вопрос о том, окажутся ли герои в современном мире или, например, в 1930-х годах, она ответила так: «Я собираюсь сделать кое-что поинтереснее, чем просто использовать ту эпоху, которая будет в фильме. Такой у нас замысел, но рассказать о нем пока не могу!»

И режиссер Пэтти Дженкинс, и исполнительница главной роли Галь Гадот уже согласились на участие в сиквеле.

Первая «Чудо-женщина», вышедшая в мировой прокат в начале июня, рассказывала историю становления супергероини Дианы Принс. Среди мест, которые посетили герои, были остров амазонок Фемискира, Великобритания, Франция и Бельгия. Основное время действия, за небольшими исключениями, пришлось на Первую мировую войну.

Сама история же начинается с того, что героиня Галь Гадот, работающая в современном Париже, получает от Брюса Уэйна фотографию, увиденную зрителями в фильме «Бэтмен против Супермена».

2 июня «Чудо-женщина» стартовала в американском прокате. За три дня она собрала 103.3 млн долларов. Это лучший дебютный результат для фильмов, снятых женщинами-режиссерами.

О своем желании заняться сиквелом и перенести действие в Америку Дженкинс впервые обмолвилась в апреле 2017 года. Однако тогда еще не было подтверждения этой информации. В конце мая издание The Hollywood Reporter объявило, что с Дженкинс и Гадот заключены контракты на съемки продолжения «Чудо-женщины».

Ссылки по теме:
Kinopoisk.ru: Сиквел «Чудо-женщины» сменит место действия на Америку
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