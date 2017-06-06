Террористы ИГ убили 163 человека при попытке бегства из Мосула
6 июня 2017 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) убили по меньшей мере 163 мирных жителя, которые пытались бежать из Мосула. Среди них есть женщины и дети. Об этом 6 июня сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
Отмечается, что убийство, вероятно, произошло 1 июня, передает Deutsche Welle.
Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 100 тысяч детей остаются в опасных условиях в старом городе и в западных районах Мосула. В организацию также поступили сообщения об убийстве детей в западной части города.
Мосул является крупнейшим городом на севере Ирака. Он был захвачен террористическими группировками в середине 2014 года. Иракским войскам удалось вернуть большую часть города под свой контроль только при поддержке США в ходе операции, начатой в октябре прошлого года.
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