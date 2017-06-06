Специалисты расказали о вреде и пользе хлеба

PanARMENIAN.Net - Израильские специалисты отследили влияние на здоровье человека употребления в пищу белого и цельнозернового хлеба. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism, передает Lenta.tu со ссылкой на EurekAlert.

Ученые установили, что при употреблении в разумных порциях хлеб не сильно влияет на состояние микрофлоры кишечника, однако все же имеются индивидуальные факторы, которые нужно учитывать.

В эксперименте приняли участие 20 человек, у каждого из которых до наблюдений в среднем на хлеб приходилось до десяти процентов ежесуточной калорийности рациона. Участников на две недели попросили увеличить калорийность рациона, приходящегося на хлеб, в 2,5 раза. Половина участников употребляла белый хлеб, другая часть — цельнозерновой. На протяжении двух недель у людей проводились, в частности, замеры уровня глюкозы и содержания необходимых для организма минералов.

«Первоначальный вывод, вопреки нашим ожиданиям — нет клинически значимых различий между эффектами от употребления этих двух видов хлеба по любому из параметров, которые мы измеряли», — сказал соавтор исследования Эран Сигал.

Однако данный вывод, как отмечают ученые, получен в результате общего усреднения результатов экспериментов по всем участникам. Если же рассматривать каждого конкретного человека в отдельности, то отличия во влиянии диет все же можно отследить. Оказалось, что примерно половина из тех, кто употреблял цельнозерновой хлеб, и такое же количество тех, кто употреблял белый хлеб, демонстрировали незначительное ухудшение состояния организма. Это означает, что им лучше всего употреблять другой тип продукта.

Специалисты связывают это с характером гликемической реакции организма на хлеб, а также различием в питательной ценности и содержанием клетчатки в разных типах продуктов. Ученые сходятся во мнении, что давать одни и те же усредненные рекомендации по выбору хлеба сразу всем людям не имеет смысла.