Специалисты расказали о вреде и пользе хлеба
6 июня 2017 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильские специалисты отследили влияние на здоровье человека употребления в пищу белого и цельнозернового хлеба. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism, передает Lenta.tu со ссылкой на EurekAlert.
Ученые установили, что при употреблении в разумных порциях хлеб не сильно влияет на состояние микрофлоры кишечника, однако все же имеются индивидуальные факторы, которые нужно учитывать.
В эксперименте приняли участие 20 человек, у каждого из которых до наблюдений в среднем на хлеб приходилось до десяти процентов ежесуточной калорийности рациона. Участников на две недели попросили увеличить калорийность рациона, приходящегося на хлеб, в 2,5 раза. Половина участников употребляла белый хлеб, другая часть — цельнозерновой. На протяжении двух недель у людей проводились, в частности, замеры уровня глюкозы и содержания необходимых для организма минералов.
«Первоначальный вывод, вопреки нашим ожиданиям — нет клинически значимых различий между эффектами от употребления этих двух видов хлеба по любому из параметров, которые мы измеряли», — сказал соавтор исследования Эран Сигал.
Однако данный вывод, как отмечают ученые, получен в результате общего усреднения результатов экспериментов по всем участникам. Если же рассматривать каждого конкретного человека в отдельности, то отличия во влиянии диет все же можно отследить. Оказалось, что примерно половина из тех, кто употреблял цельнозерновой хлеб, и такое же количество тех, кто употреблял белый хлеб, демонстрировали незначительное ухудшение состояния организма. Это означает, что им лучше всего употреблять другой тип продукта.
Специалисты связывают это с характером гликемической реакции организма на хлеб, а также различием в питательной ценности и содержанием клетчатки в разных типах продуктов. Ученые сходятся во мнении, что давать одни и те же усредненные рекомендации по выбору хлеба сразу всем людям не имеет смысла.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
Министр транспорта РФ: Будем продвигаться с Арменией в вопросе единого транспортного пространства ЕАЭС Транспортное пространство стран ЕАЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Мальчик из Алеппо: Год спустя родители показали ребенка - символа жестокости сирийской войны Пятилетнего Омрана сфотографировали репортеры в машине скорой помощи — снимок окровавленного и покрытого пылью ребенка стал символом жестокости войны в Сирии.
На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности Представители компании Sony отказались говорить о том, кто из актеров будет привлечен к работе, а также о том, будет ли VR-версия шоу какой-то эпизодической акцией или регулярным проектом
В Ереване покажут новый турецкий фильм о Геноциде армян показ фильма «Дети монастыря», продюсером которого является Казем Гюндоган, режиссером – Незахат Гюндоган, состоится в ереванском кинотеатре «Москва».