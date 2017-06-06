Минобразования РФ предложило вернуть на территорию СНГ кириллицу

PanARMENIAN.Net - Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ.

«Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ – это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта», — сказала Васильева на III Ливадийском форуме, темой которого является «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития», пишет РИА Новости.

Васильева подчеркнула, что Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта.

«Хотя за последние два десятилетия она (позиция) была немного ослаблена», — подчеркнула Васильева.

После распада СССР в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.