Минобразования РФ предложило вернуть на территорию СНГ кириллицу
6 июня 2017 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ.
«Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ – это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта», — сказала Васильева на III Ливадийском форуме, темой которого является «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития», пишет РИА Новости.
Васильева подчеркнула, что Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта.
«Хотя за последние два десятилетия она (позиция) была немного ослаблена», — подчеркнула Васильева.
После распада СССР в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане осуществляется переход с кириллического алфавита на латиницу. Власти Казахстана заявили, что с 2025 года страна полностью перейдет на латиницу.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
Министр транспорта РФ: Будем продвигаться с Арменией в вопросе единого транспортного пространства ЕАЭС Транспортное пространство стран ЕАЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Мальчик из Алеппо: Год спустя родители показали ребенка - символа жестокости сирийской войны Пятилетнего Омрана сфотографировали репортеры в машине скорой помощи — снимок окровавленного и покрытого пылью ребенка стал символом жестокости войны в Сирии.
На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности Представители компании Sony отказались говорить о том, кто из актеров будет привлечен к работе, а также о том, будет ли VR-версия шоу какой-то эпизодической акцией или регулярным проектом
В Ереване покажут новый турецкий фильм о Геноциде армян показ фильма «Дети монастыря», продюсером которого является Казем Гюндоган, режиссером – Незахат Гюндоган, состоится в ереванском кинотеатре «Москва».