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Айк Утичян - первый ученый-армянин, ставший почетным членом университета Праги

Айк Утичян - первый ученый-армянин, ставший почетным членом университета Праги
6 июня 2017 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Главному дирижеру хора и оркестра университета Праги доктору Айку Утичяну присвоен диплом почетного члена философского факультета.

Айк Утичян первый ученый-армянин, удостоившийся подобной чести, передает газета «Армянский сегодня».

Отмечается, что в 2001 году Утичян принял приглашение ректора Карлова университета и основал хор и оркестр, которыми руководит по сей день, доведя их до международного уровня. Выпускник Кембриджского и Лондонского университетов, в 2016 году он защитил докторскую диссертацию на философском факультете Карлова университета в сфере музыковедения.

Доктор Айк Утичян ведет многолетние исследования в области не только музыковедения, но и филологии, и богословия. Он сотрудничает также с Копенгагенским и Мюнстерским университетами, получил ряд грантов от философского факультета Карлова университета.

За свой широкомасштабный арменоведческий труд был удостоен медалей «Комитас» Министерства культуры РА и «Акоп Мегапарт» Национальной библиотеки Армении.

Утичян является также дьяконом Армянской Апостольской церкви, активно участвует в Литургиях, которые отслуживаются в армянской церкви Праги.

Ссылки по теме:
Hayernaysor.am: Доктору Айку Утичяну присвоен диплом почетного члена философского факультета Карлова университета
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