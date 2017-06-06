Новым тренером «Боруссии» стал нидерландец Петер Бош
6 июня 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Дортмундская «Боруссия» объявила, что новым главным тренером команды назначен нидерландский специалистПетер Бош.
53-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2019 года.
Ранее тренер работал на аналогичной должности в «Аяксе». Под его руководством амстердамский клуб в сезоне 2016/17 занял второе место в чемпионате Нидерландов, а также дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).
В СМИ появилась информация, что «Боруссия» заплатит «Аяксу» за преждевременный разрыв контракта неустойку в размере € 3 млн. Договор с амстердамским клубом действовал до лета 2019 года, передает Championat.com.
Бош заменит Томаса Тухеля, который покинул «Боруссию» по окончании сезона.
В составе дортмундской«Боруссии» С 2013-1016 годы выступал полузащитник сборнйо Армении и английского«Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
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