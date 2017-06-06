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Новым руководителем аппарата правительства Армении назначен Ваге Степанян

Новым руководителем аппарата правительства Армении назначен Ваге Степанян
6 июня 2017 - 17:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Новым руководителем аппарата правительства Армении назначен Ваге Степанян. Об этом сообщается на сайте президента РА.

Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал 6 июня.

Также премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 июня подписал ряд решений: Артур Саркисян назначен первым заместителем, Карине Аветисян и Ваге Джилавян – заместителями руководителя аппарата правительства Армении.

Кроме того, Артур Саркисян был освобожден от должности заместителя министра-руководителя аппарата правительства РА.

Ранее должность министра-руководителя аппарата правительства занимал Давид Арутюнян.

Степанян с 29 мая был исполняющим обязанности главы аппарата. В правительство он пришел в сентябре 2016 года, заняв должность заместителя Арутюняна.

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