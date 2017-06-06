Новым руководителем аппарата правительства Армении назначен Ваге Степанян
6 июня 2017 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Новым руководителем аппарата правительства Армении назначен Ваге Степанян. Об этом сообщается на сайте президента РА.
Соответствующий указ президент Армении Серж Саргсян подписал 6 июня.
Также премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 июня подписал ряд решений: Артур Саркисян назначен первым заместителем, Карине Аветисян и Ваге Джилавян – заместителями руководителя аппарата правительства Армении.
Кроме того, Артур Саркисян был освобожден от должности заместителя министра-руководителя аппарата правительства РА.
Ранее должность министра-руководителя аппарата правительства занимал Давид Арутюнян.
Степанян с 29 мая был исполняющим обязанности главы аппарата. В правительство он пришел в сентябре 2016 года, заняв должность заместителя Арутюняна.
Самое значимое
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Partner news
Самое читаемое в разделе
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Последние новости
У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба Французская полиция в своем микроблоге Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.
При взрыве возле мечети в Афганистане погибли 7 человек, ранены 15 В афганском городе Герат взорвалась бомба, заложенная возле мечети.
Министр транспорта РФ: Будем продвигаться с Арменией в вопросе единого транспортного пространства ЕАЭС Транспортное пространство стран ЕАЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Лавров не исключил введение визового режима в ответ Украине Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета.