Сиквел «Отряда самоубийц» начнут снимать в 2018 году
6 июня 2017 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер Юэль Киннеман, сыгравший Рика Флэга в «Отряде самоубийц» и Уилла Конвея в «Карточном домике», рассказал о работе над сценарием сиквела фильма DC.
«Насколько я знаю, прямо сейчас авторы работают над сценарием, а начать съемки планируют в 2018 году. Мне лично очень хотелось бы, чтобы фильм снял Дэвид Эйр. Но, если он сам не хочет этим заниматься, то продюсерам стоит найти кого-нибудь, кто будет с характером и сможет выстроить проект вокруг», - сказал Киннаман, пишет THR.
Над сценарием проекта работает автор картин «Джек Райан: Теория хаоса» и «Тарзан. Легенда» Адам Козад. С позицией режиссера проекта студия так и не определилась. В число основных претендентов входят Мэл Гибсон, Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»), Даниэль Эспиноса («Живое») и Джонатан Левин («Жизнь прекрасна»).
Режиссером и сценаристом первого фильма был Дэвид Эйр. Его проект, снятый за 175 млн долларов, собрал в мировом прокате 745,6 млн. В фильме были снялись Джаред Лето (Джокер), Адам Бич (Слипнот), Джай Кортни (Капитан Бумеранг), Кара Делевинь (Чародейка), Карен Фукухара (Катана), Марго Робби (Харли Квинн), Уилл Смит (Дэдшот), Адевале Акиннойе-Агбаже (Убийца Крок), Карен Фукухара (Катана) и Джей Эрнандес (Эль Диабло).
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