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На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности

На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности
6 июня 2017 - 17:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Шоураннер известного сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган собирается исследовать новые возможности рассказывания историй. Для этого он объединился с компанией Sony (в частности с ее подразделением Sony Interactive Еntertainment, отвечающим за разработку приставки Playstation и продуктов виртуальной реальности для нее), чтобы создать неигровой VR-проект, основанный на придуманном им сериале «Во все тяжкие».

Детали пока не раскрываются. Представители компании Sony отказались говорить о том, кто из актеров будет привлечен к работе, а также о том, будет ли VR-версия шоу какой-то эпизодической акцией или регулярным проектом, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на Variety.

Пока VR-дополнение к «Во все тяжкие» находится на очень раннем этапе разработки. Главный исполнительный директор Sony Interactive Еntertainment Эндрю Хаус рассказал подробности того, как Гиллигану пришла подобная идея: «Мы собрали у себя в штабе семь лучших шоураннеров, с которыми работали в Sony Pictures Television, например, Дэвида Шора, Рона Мура, делавшего «Звездный крейсер «Галактика», Винса и других ребят. И они там вместе игрались с VR. Некоторые были очень заинтересованы технологией, но только Винс сказал, что действительно хочет поэкспериментировать с этим форматом».

В проекте будет использоваться компьютерная графика. Гиллиган планирует сотрудничать с игровым подразделением Sony, чтобы воплотить свое видение.

Ранее Sony Interactive Entertainment уже пробовала свои силы в производстве сериалов. Компания запустила сериал «Сверхспособности», закрытый после двух сезонов.

Дата выхода VR-проекта, посвященного «Во все тяжкие», пока не называется, но Sony указывает, что релиз точно не состоится в 2017 году.

Сериал «Во все тяжкие» завершился в 2013-м. Два года назад стартовал его спин-офф «Лучше звоните Солу».

Ссылки по теме:
Kinopoisk.ru: Сериал «Во все тяжкие» дополнят проектом в формате виртуальной реальности
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