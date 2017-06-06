Лавров не исключил введение визового режима в ответ Украине
6 июня 2017 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерами - также введет визовый режим для украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета.
«Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет введен Украиной визовый режим, мы ответим визовым режимом», - сказал Лавров, передает ТАСС.
Вопрос о возможности введения визового режима между Украиной и Россией был поднят в Киеве в мае 2017 года. Тогда о намерении мобилизовать народных депутатов для принятия соответствующего постановления заявила фракция «Народного фронта» в Верховной Раде. Спустя несколько дней в украинском парламенте началась разъяснительная работа по этому поводу.
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