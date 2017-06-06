Министр транспорта РФ: Будем продвигаться с Арменией в вопросе единого транспортного пространства ЕАЭС
6 июня 2017 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Транспортное пространство стран ЕАЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
«Транспортное и, в частности, воздушное пространство (ЕАЭС – ред.) станет единым к 2025 году»,- сказал Соколов, передает ТАСС.
В свою очередь замминистра транспорта Валерий Окулов пояснил, что дорожная карта ЕАЭС касается всех участников Евразийского союза. Предусмотренные ею мероприятия будут касаться тарифов за пользование воздушным пространством и аэропортовых услуг, а также мероприятий, связанных со снятием ограничений в воздушном сообщении.
«Мы будем продвигаться с Арменией и Белоруссией, ну а с Казахстаном и Киргизией это займет больше времени. Нам поставлена задача, что дедлайн - 2025 год, к этому году должны быть сняты существующие ограничения. Не все разногласия сняты с Казахстаном. И как раз дорожная карта нацелена на их снятие»,- сказал Окулов.
Ранее «Коммерсант» сообщал со ссылкой на источники, что авиационные власти России и Казахстана не смогли найти компромисс по вопросу полетов по транссибирским маршрутам и назначению второго перевозчика из РФ по направлению в Казахстан.
Казахстанская авиакомпания Air Astana рассчитывала беспошлинно выйти на транссибирский маршрут, однако российская сторона такого права ей не дала. Власти Казахстана в ответ грозили остановить рейсы «Аэрофлота» в страну, а также не давали разрешение на назначение второго перевозчика из РФ.
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