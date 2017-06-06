// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Министр транспорта РФ: Будем продвигаться с Арменией в вопросе единого транспортного пространства ЕАЭС

Министр транспорта РФ: Будем продвигаться с Арменией в вопросе единого транспортного пространства ЕАЭС
6 июня 2017 - 18:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Транспортное пространство стран ЕАЭС станет единым с 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Транспортное и, в частности, воздушное пространство (ЕАЭС – ред.) станет единым к 2025 году»,- сказал Соколов, передает ТАСС.

В свою очередь замминистра транспорта Валерий Окулов пояснил, что дорожная карта ЕАЭС касается всех участников Евразийского союза. Предусмотренные ею мероприятия будут касаться тарифов за пользование воздушным пространством и аэропортовых услуг, а также мероприятий, связанных со снятием ограничений в воздушном сообщении.

«Мы будем продвигаться с Арменией и Белоруссией, ну а с Казахстаном и Киргизией это займет больше времени. Нам поставлена задача, что дедлайн - 2025 год, к этому году должны быть сняты существующие ограничения. Не все разногласия сняты с Казахстаном. И как раз дорожная карта нацелена на их снятие»,- сказал Окулов.

Ранее «Коммерсант» сообщал со ссылкой на источники, что авиационные власти России и Казахстана не смогли найти компромисс по вопросу полетов по транссибирским маршрутам и назначению второго перевозчика из РФ по направлению в Казахстан.

Казахстанская авиакомпания Air Astana рассчитывала беспошлинно выйти на транссибирский маршрут, однако российская сторона такого права ей не дала. Власти Казахстана в ответ грозили остановить рейсы «Аэрофлота» в страну, а также не давали разрешение на назначение второго перевозчика из РФ.

Ссылки по теме:
ТАСС: Соколов: транспортное пространство стран ЕврАзЭС станет единым с 2025 года
 Самое значимое
Книга Бреиовой «Кухня Гаяне Джан» заняла второе место на Всемирном конкурсе кулинаровКнига Бреиовой «Кухня Гаяне Джан» заняла второе место на Всемирном конкурсе кулинаров
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
Ереван - в топ-3 дешевых экскурсионных направлений для россиян на летоЕреван - в топ-3 дешевых экскурсионных направлений для россиян на лето
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороныКарабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
В Баку испугались армянского развлекательного центраВ Баку испугались армянского развлекательного центра
Слишком разнервничавшись от перспективы, Азербайджан призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении»
Partner news
 Статьи
Тролли и кулинары

Кто такой «повар Путина» и что он делает на российской авиабазе в Ереване

 Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
МИД РФ прокомментировал ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта НКР
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
ВС Карабаха прибегли к превентивным действиям: С азербайджанской стороны есть потери
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба Французская полиция в своем микроблоге Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.
При взрыве возле мечети в Афганистане погибли 7 человек, ранены 15 В афганском городе Герат взорвалась бомба, заложенная возле мечети.
Лавров не исключил введение визового режима в ответ Украине Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета.
Мальчик из Алеппо: Год спустя родители показали ребенка - символа жестокости сирийской войны Пятилетнего Омрана сфотографировали репортеры в машине скорой помощи — снимок окровавленного и покрытого пылью ребенка стал символом жестокости войны в Сирии.