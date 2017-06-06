При взрыве возле мечети в Афганистане погибли 7 человек, ранены 15
6 июня 2017 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В афганском городе Герат взорвалась бомба, заложенная возле мечети.Погибли семь человек, ранены 15.
По последним данным, взрывное устройство было спрятано в мотоцикле, припаркованном возле мечети XII века Джама Масджид. Оно сработало, когда толпа верующих проходила через парковку, направляясь на молитву. По последним данным погибли семь человек, ранены 15. Ответственность за теракт на себя пока никто не взял, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
За последние недели исламисты в Афганистане устроили серию терактов. Так, в Кабуле 3 июня во похорон сына сенатора верхней палаты афганского парламента Салима Изадиара прогремел взрыв, погибли 20 человек, ранены 35. На траурной церемонии присутствовали высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани и премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Оба они не пострадали.
31 мая мощный взрыв произошел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
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