PanARMENIAN.Net - У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба. Предположительно, полицейский застрелил мужчину, который напал на него с молотком.

Французская полиция в своем микроблоге Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.