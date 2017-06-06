У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба
6 июня 2017 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба. Предположительно, полицейский застрелил мужчину, который напал на него с молотком.
Французская полиция в своем микроблоге Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.
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