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У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба

У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба
6 июня 2017 - 19:03 AMT

PanARMENIAN.Net - У Собора Парижской Богоматери в Париже произошла стрельба. Предположительно, полицейский застрелил мужчину, который напал на него с молотком.

Французская полиция в своем микроблоге Twitter призвала горожан и туристов избегать районов по соседству с собором.

Ссылки по теме:
Микроблог в Твиттер парижской полиции
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