Коалиция нанесла новый удар по правительственным войскам Сирии

PanARMENIAN.Net - Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе.

В сообщении коалиции говорится, что были уничтожены «дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим внутри установленной зоны избежания конфликтов на юге Сирии».

«Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов — речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более чем 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящимся в гарнизоне Ат-Танфа», — говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Союзники сообщили, что после нескольких предупреждений «уничтожили две единицы артиллерии, одну единицу противовоздушного оружия, а также повредили танк».

По данным источника, погибли двое военных армии САР, 15 получили ранения.

Коалиция отметила, что ее военные находятся в Ат-Танфе уже на протяжении нескольких месяцев и тренируют местных жителей для борьбы с группировкой ИГ.

В связи с новым ударом командование союзников подчеркнуло, что не намерено воевать с сирийскими властями, но будет защищаться в случае необходимости.

Президента США Дональда Трампа проинформировали об ударе по проправительственным силам, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер.

На события в Сирии отреагировали в Москве. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал удар «прямым вступлением коалиции в открытый военный конфликт» и заявил, что Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН.

Новый удар коалиции, возглавляемой США, по правительственным силам в САР в очередной раз подтверждает, что действия Штатов направлены не против террористов, а против президента Сирии Башара Асада, однако Россия продолжит линию на примирение и создание зон деэскалации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Коалиция во главе с США уже наносила удар по проправительственным силам в Сирии. Это произошло 18 мая в том же районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны предотвращения конфликтов. Как заявили тогда в Пентагоне, «командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции», а сам удар последовал после неоднократных требований отступить, демонстративного пролета авиации и предупредительных выстрелов.

До этого, в апреле 2017 года, американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по авиабазе сирийской армии Шайрат, назвав это предупреждением Башару Асаду.

Москва резко осудила подобные действия США. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал удар в Ат-Танфе «противозаконным» и «грубым нарушением суверенитета» Сирии.