Лавров: Карабахский конфликт можно решить только путем переговоров

PanARMENIAN.Net - Нагорно-карабахский конфликт может быть преодолен только посредством переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И.Канта.

«Только договариваться, другого пути нет. Договоренности за длительный период переговорного процесса, который принимал различные формы, много раз были близки, даже на расстоянии вытянутой руки, но потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то одной стороны, то другой, но надо работу продолжать», - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на то, что в ходе переговоров уже выработан набор принципов, «необходимо согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают очень деликатные вопросы, в том числе внутриполитические вопросы», передает ТАСС.

«Но мы не прекращаем стараться, Россия, как вы знаете вместе с США и Францией, является страной - сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в составе которой мы регулярно встречаемся со сторонами, и мы дальше будем в рамках этой тройки думать над тем, как преодолевать мелкие, но очень серьезные детали, которые пока еще не согласованы», - заключил Лавров.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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