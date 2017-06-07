Лавров: Карабахский конфликт можно решить только путем переговоров
7 июня 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Нагорно-карабахский конфликт может быть преодолен только посредством переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И.Канта.
«Только договариваться, другого пути нет. Договоренности за длительный период переговорного процесса, который принимал различные формы, много раз были близки, даже на расстоянии вытянутой руки, но потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то одной стороны, то другой, но надо работу продолжать», - сказал он.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на то, что в ходе переговоров уже выработан набор принципов, «необходимо согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают очень деликатные вопросы, в том числе внутриполитические вопросы», передает ТАСС.
«Но мы не прекращаем стараться, Россия, как вы знаете вместе с США и Францией, является страной - сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в составе которой мы регулярно встречаемся со сторонами, и мы дальше будем в рамках этой тройки думать над тем, как преодолевать мелкие, но очень серьезные детали, которые пока еще не согласованы», - заключил Лавров.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
Читайте также: Саргсян: Армения в карабахском вопросе готова к компромиссу, а не к уступкам
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
Самое значимое
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Слишком разнервничавшись от перспективы, Азербайджан призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
Google, Apple, Microsoft: Названы самые дорогие бренды мира Совокупная стоимость брендов первой пятерки из The BrandZ Global Top 100 составляет 25 процентов от общего числа участников рейтинга
МЮ, «Монако» и ПСЖ готовы купить Роналду за €180 млн Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн.
Американский конгресс осудил стычку охранников Эрдогана с протестующими армянами Столкновения произошли 16 мая в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Демонстранты были - армяне, курды и езиды.
В итальянской Тоскане создали винный город-музей Там можно узнать об истории виноделия со времен цивилизации этрусков (1000 год до нашей эры), живших на территории современной Тосканы, до нынешних дней.