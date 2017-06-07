СМИ: В иранском парламенте захватили заложников, есть раненые

PanARMENIAN.Net - Несколько человек удерживаются в качестве заложников после того, как неизвестные открыли огонь в парламенте Ирана.

Утром 7 июня в результате стрельбы в иранском парламенте два человека получили ранения. Нападавших, по данным СМИ, трое, стрельба продолжается, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Сообщается, что они взяли в заложники несколько человек. Личности и цели нападавших пока не установлены.

При этом источники агентства в силах безопасности Ирана пока не подтвердили информацию о заложниках.

Также сообщается о стрельбе на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, есть пострадавшие. По данным агентства ISNA, один из нападавших у мавзолея подорвал себя, сообщается о погибшем и пяти раненых.

В местных СМИ появляются сообщения об аресте нападавшего, но данная информация пока не подтверждена.