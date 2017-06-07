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Напавший на полицейского у собора Парижской Богоматери действовал один

Напавший на полицейского у собора Парижской Богоматери действовал один
7 июня 2017 - 11:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Напавший на полицейских перед собором Парижской Богоматери действовал один, и поэтому его действия было сложно предугадать. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

Днем 6 июня неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских у собора Парижской Богоматери, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия «скорая помощь». Один из полицейских был легко ранен в результате удара молотком.

«Все подтверждает, что это было единичное действие, которое сложно предугадать», — сказал Кастанер, передает РИА Новости.

По его словам, с первых мгновений атаки «в его действиях были признаки терроризма».

Он добавил, что нападавший, являющийся алжирским студентом, не был замечен в приверженности радикальным идеям.

«По имеющейся у меня информации, речь идет о человеке, писавшем диссертацию, и никаких свидетельств его радикализации не было, он соблюдал право и закон», — заключил Кастанер.

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Ria.ru: Напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери действовал один
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