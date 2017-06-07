Аронян сыграл вничью в первом туре Norway Chess
7 июня 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в норвежском Ставангере турнире Norway Chess в первом туре армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Фабиано Каруаной из США.
Результаты остальных партий: Накамура – Гири 1:0, Карлсен – Со, Вашье-Лаграв – Ананд, Крамник – Карякин – ничьи.
7 июня Аронян во 2 туре черными сыграет с Накамурой.
5 июня с участием десяти сильнейших гроссмейстеров мира начался турнир Norway Chess в Ставангере. Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
Самое значимое
Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» за который выступает капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.
Хотя Армения была представлена 16 спортсменами, которые завоевали 70% медалей: 32 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей
Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян отметила, что первенство проводилось в спортивном зале
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Google, Apple, Microsoft: Названы самые дорогие бренды мира Совокупная стоимость брендов первой пятерки из The BrandZ Global Top 100 составляет 25 процентов от общего числа участников рейтинга
Американский конгресс осудил стычку охранников Эрдогана с протестующими армянами Столкновения произошли 16 мая в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Демонстранты были - армяне, курды и езиды.
В итальянской Тоскане создали винный город-музей Там можно узнать об истории виноделия со времен цивилизации этрусков (1000 год до нашей эры), живших на территории современной Тосканы, до нынешних дней.
ИГ взяла ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране Группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на парламентский комплекс в Тегеране, а также за теракт у мавзолея имама Хомейни.