Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере

PanARMENIAN.Net - Россия и Армения продолжат сотрудничество в области кибербезопасности. Об этом заявил депутат Национального Собрания Республики Армения Айк Бабуханян в Ханты-Мансийске в рамках IX Международного IT-форума.

«Индустрия высоких технологий Армении растет в год на 20%. Этот показатель на сегодня опережает аналогичные цифры многих стран мира. Вместе с тем мы понимаем, что защищать национальные интересы, в том числе и в вопросах кибербезопасности, в одиночку сегодня просто невозможно», - сказал он, передает «Российская газета».

В рамках IT-форума состоялось 29 заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального Собрания Армении. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина отметила, что IT-технологии должны быть в первую очередь направлены на укрепление дружбы между народами России и Армении.

«В Югре есть армянская диаспора, и никогда не было каких-то межнациональных проблем», - подчеркнула Роднина. Сопредседатель межпарламентской комиссии от армянской стороны Эрмине Нагдалян сообщила, что парламентарии России и Армении будут вести согласованную политику по выработке законов по противодействию киберпреступности, а член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков подчеркнул, что сотрудничество с армянскими парламентариями всегда было максимально полезным и конструктивным во всех сферах.