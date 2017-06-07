Ученые назвали средство против старческой немощи
7 июня 2017 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователи из медицинского центра при Рочестерском университете пришли к выводу, что с возрастной атрофией мускулов можно справиться, поддерживая существование мышечных стволовых клеток.
Все взрослые организмы сохраняют пулы стволовых клеток, которые играют роль в регенерации поврежденной ткани или росте новой. С возрастом все больше клеток погибает, однако основной причиной атрофии считалась потеря связи мускулов с нейронами, отвечающими за контроль над мышцами, пишет Lenta.ru.
Ученые удалили у лабораторных мышей стволовые клетки, не повреждая двигательные нейроны. Потеря клеток спровоцировала быструю атрофию, которая началась еще в зрелом возрасте. Однако у пожилых генетически модифицированных животных, устойчивых к истощению пула стволовых клеток, мышцы оставались здоровыми. Такие результаты показывают, что старческая немощь не связана с деградацией нервной ткани.
Исследователи считают, что их вывод позволит начать поиски лекарственных веществ, как можно дольше поддерживающих жизнь стволовых клеток.
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