Американский конгресс осудил стычку охранников Эрдогана с протестующими армянами

PanARMENIAN.Net - Палата представителей конгресса единогласно осудила стычку охранников президента Турции Реджепа Эрдогана с протестующими в Вашингтоне.

Столкновения произошли 16 мая в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Демонстранты, соглсно сообщению АНКА, были - армяне, курды и езиды. Они протестовали против визита Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

За соответствующую резолюцию проголосовали 397 депутатов, противников резолюции не нашлось. Обязывающих последствий для властей США резолюция не имеет, однако ее принятие усиливает давление на администрацию Дональда Трампа, которая пока что отреагировала на инцидент лишь на словах, передает РИА Новости.

Многие члены конгресса были разгневаны после столкновений, которые произошли с участием охраны Эрдогана возле резиденции посла Турции в Вашингтоне в мае. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.