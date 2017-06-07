Американский конгресс осудил стычку охранников Эрдогана с протестующими армянами
7 июня 2017 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей конгресса единогласно осудила стычку охранников президента Турции Реджепа Эрдогана с протестующими в Вашингтоне.
Столкновения произошли 16 мая в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Демонстранты, соглсно сообщению АНКА, были - армяне, курды и езиды. Они протестовали против визита Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.
За соответствующую резолюцию проголосовали 397 депутатов, противников резолюции не нашлось. Обязывающих последствий для властей США резолюция не имеет, однако ее принятие усиливает давление на администрацию Дональда Трампа, которая пока что отреагировала на инцидент лишь на словах, передает РИА Новости.
Многие члены конгресса были разгневаны после столкновений, которые произошли с участием охраны Эрдогана возле резиденции посла Турции в Вашингтоне в мае. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.
Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.
Самое значимое
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
Последние новости
МЮ, «Монако» и ПСЖ готовы купить Роналду за €180 млн Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн.
В Ереване ожидается +35 и дожди с грозами В Ереване в ближайшие пять дней столбик термометра будет колебаться в пределах 30-35 градусов тепла.
Ученые назвали средство против старческой немощи Все взрослые организмы сохраняют пулы стволовых клеток, которые играют роль в регенерации поврежденной ткани или росте новой
Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере Об этом заявил депутат Национального Собрания Республики Армения Айк Бабуханян в Ханты-Мансийске в рамках IX Международного IT-форума.