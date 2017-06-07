МЮ, «Монако» и ПСЖ готовы купить Роналду за €180 млн

PanARMENIAN.Net - Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн.

В числе возможных претендентов на португальца называются английский «Манчестер Юнайтед», французские ПСЖ и «Монако», а также ряд китайских клубов, передает ТАСС со ссылкой на A Bola.

32-летний форвард в субботу стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, в составе «Реала» обыграв в финале итальянский «Ювентус». Контракт футболиста с испанским клубом заканчивается в 2021 году.

«Реал» приобрел Роналду в 2009 году у английского «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец три раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с «Реалом» он дважды выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты.