МЮ, «Монако» и ПСЖ готовы купить Роналду за €180 млн
7 июня 2017 - 13:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть куплен одним из топ-клубов за €180 млн.
В числе возможных претендентов на португальца называются английский «Манчестер Юнайтед», французские ПСЖ и «Монако», а также ряд китайских клубов, передает ТАСС со ссылкой на A Bola.
32-летний форвард в субботу стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, в составе «Реала» обыграв в финале итальянский «Ювентус». Контракт футболиста с испанским клубом заканчивается в 2021 году.
«Реал» приобрел Роналду в 2009 году у английского «Манчестер Юнайтед» за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец три раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с «Реалом» он дважды выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты.
Самое значимое
Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
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