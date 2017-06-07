«Идите к черту, я фанат «Миллуола»: Как британец дал отпор троим террористам в Лондоне

PanARMENIAN.Net - 47-летний болельщик футбольного клуба «Миллуол» Рой Лернер в ночь на 4 июня дал отпор троим террористам, атаковавшим бар в Лондоне. При этом он получил 8 ножевых ранений.

Террористы, вооруженные ножами и скандировавшие «Во имя Аллаха», ворвались в бар Black and Blue, когда Лернер сидел за столиком. Желая отвлечь их внимание, он бросился на них и дал другим посетителям время скрыться. При этом он выкрикивал: «Идите к черту, я фанат «Миллуола».

Фанаты футбольного клубо «Миллуол» имеют славу любителей подраться.

«Я поступил, с одной стороны, как идиот, когда бросился на них. Я стоял прямо перед ними и был единственным, кто дрался. Поэтому и получил столько ранений. Было, наверное, восемь ударов ножом, кровь была повсюду. Они кричали: «За ислам!», а я все повторял про «Миллуол», – сказал Лернер, пишет Telegraph.

В схватке с тремя вооруженными террористами британец получил ранения головы, шеи, живота, рук, ему пробили легкое. Он был госпитализирован в критическом состоянии, но вскоре пошел на поправку.

Друзья навестили Лернера в больнице и подшутили над ним, подарив ему журнал с заголовком «Учись бегать».

В ночь на 4 июня трое мужчин на микроавтобусе совершили наезд на пешеходов около Лондонского моста. Они доехали до рынка Боро, вышли из машины и вооруженные ножами напали на прохожих. В результате атаки погибли семь человек, 48 получили ранения. Террористы были ликвидированы прибывшими на место преступления полицейскими.