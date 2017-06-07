В Иране арестована третья группа террористов, готовивших еще одно нападение

PanARMENIAN.Net - В Иране была арестована группа террористов, которые готовили еще одно нападение. Две другие группы совершили теракты в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни в пригороде Тегерана.

«Участники третьей группы были задержаны до того, как успели совершить нападение», — сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на разведку, пишет Meduza.

По данным агентства «Тасним», при нападениях на парламент и мавзолей погибли семь человек. Включены ли в это число террористы, не уточняется.

Нападения на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни были совершены утром 7 июня. Вооруженные автоматами террористы (две группы по три-четыре человека) открыли огонь по людям, около мавзолея смертница взорвала бомбу. Также поступают неподтвержденные сообщения о взрыве в здании парламента. По данным агентства «Мехр», смертник привел в действие бомбу на четвертом этаже здания.