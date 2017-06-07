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Армения осудила теракты в Тегеране

Армения осудила теракты в Тегеране
7 июня 2017 - 14:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения решительно осуждает атаки в парламенте Ирана и мавзолее имама Хомейни в Тегеране. Об этом говорится в официальном микроблоге Twitter министерства иностранных дел Армении.

«Мы выражаем солидарность с народом Ирана», – отмечается в сообщении.

Нападения на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни были совершены утром 7 июня. Вооруженные автоматами террористы (две группы по три-четыре человека) открыли огонь по людям, около мавзолея смертница взорвала бомбу. Также поступают неподтвержденные сообщения о взрыве в здании парламента. По данным агентства «Мехр», смертник привел в действие бомбу на четвертом этаже здания.По данным агентства «Тасним», при нападениях на парламент и мавзолей погибли семь человек. Включены ли в это число террористы, не уточняется.

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