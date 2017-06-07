Армянский Гюмри в топ-10 древних исторических городов СНГ

PanARMENIAN.Net - Армянский город Гюмри вошел в топ-10 древних исторических городов СНГ. Список городов, популярных для туров и путешествий у туристов благодаря своему богатому историческому и культурному наследию, составило аналитическое агентство ТурСтат.

В топ-10 древних исторических городов СНГ, помимо армянского Гюмри вошли: Туркестан (Казахстан), Самарканд (Узбекистан), Бухара (Узбекистан), Тараз (Казахстан), Гянджа (Азербайджан), Витебск (Белоруссия), Хива (Узбекистан), Худжанд (Таджикистан) и Мары (Туркменистан).

Рейтинг основан на результатах анализа предложений туров и данных региональных туристических офисов.

Отмечается, что Гюмри, который в древности был столицей Армении, считается ее культурным центром.

Казахстанский город Туркестан, основанный более 1500 лет назад, ежегодно посещает более 1 миллиона туристов и паломников.

Узбекские города Самарканд и Бухара, основанные более 2500 лет назад, привлекают 1 миллион туристов в год.

Казахстанский город Тараз, основанный более 2000 лет назад, посещает 500 тысяч туристов в год.

Азербайджанский город Гянджа, основанный более 4000 лет назад и названный Культурной столицей СНГ в 2017 году, посещает свыше 400 тысяч туристов ежегодно, большинство которых из России. В 50 километрах от Гянджа находится Нафталан, самый популярный оздоровительный курорт СНГ.

Белорусский город Витебск, которому более 1000 лет, и Витебскую область (где также находится исторический город Полоцк) посетило 166 тысяч организованных туристов и экскурсантов в 2016 году, включая 34 тысячи иностранных туристов (их них — 30 тысяч туристов из России), а всего в гостиницах Витебской области останавливалось более 200 тысяч человек, почти треть из которых из стран СНГ.

Комплекс Ичан-Кала (Ичанкалъа) в узбекском городе Хива, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетило 75 тысяч туристов в 2016 году, включая 34 тысяч иностранцев.

Таджикский город Худжанд (Ходжент) является одним из древнейших в Центральной Азии.

Туркменский город Мары (ранее Мерв) в древности служил «воротами» Великого Шелкового пути в Центральную Азию.