СК Армении ведет следствие по факту гибели жителя Еревана из-за ветра
7 июня 2017 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - По факту гибели жителя Еревана в результате ураганного ветра 6 июня СК Армении по административному району Шенгавит проводит расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СК Армении.
6 июня сильный ураганный ветер пронесся над Ереваном, причинив значительный вред городской инфраструктуре, а также став причиной гибели 62-летнего жителя Еревана.
Отмечается, что 6 июня 2017 года из «Скорой помощи» поступило сообщение о том, что Б. Чаркичян (1954 года рождения) скончался по дороге в медцентр «Астхик» от полученных телесных повреждений.
Установлено, что бушевавший 6 июня 2017 года (около 18:00 по местному времени) шквальный ветер сорвал кровлю со здания цеха по переработке бумаги на улице Аэрации 12/1 в Ереване, которая обрушилась на Чаркичяна.
По факту гибели жителя Еревана назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие с целью выяснения обстоятельств происшествия.
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