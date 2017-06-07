Правительство Германии согласовало вывод войск с турецкой базы «Инджирлик»
7 июня 2017 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство ФРГ приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы «Инджирлик». сообщил телеканал N24 со ссылкой на агентство DPA.
6 июня сообщалось, что немецкие и турецкие дипломаты не смогли прийти к соглашению по авиабазе Инджирлик. Об этом в Анкаре заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Согласно плану Минобороны ФРГ, 260 военнослужащих, самолеты «Торнадо» и заправочный самолет будут переведены на иорданскую авиабазу «Эль-Азрак».
Переезд займет предположительно около двух месяцев, в течение этого времени вылеты самолетов будут отменены. Конкретные сроки начала перевода, а также планирование вылетов будут согласованы с партнерами по НАТО, передает РИА Новости.
Окончательное решение о выводе солдат с «Инджирлика» должен принять немецкий бундестаг. Перевод немецких самолетов «Торнадо» в Иорданию не скажется на размещении немецкого контингента на другой авиабазе в Турции — в Конья, где находятся самолеты AWACS. Данная авиабаза принадлежит НАТО.
Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.
Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемых Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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