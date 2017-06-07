Террористы проникли в иранский парламент, переодевшись в женскую одежду
7 июня 2017 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористы, напавшие на парламент Ирана, были переодеты в женскую одежду. Об этом говорится в заявлении замглавы МВД Хоссейна Зульфикари, передает Meduza.
Ранее власти Ирана объявили, что все четверо террористов, участвовавших в нападении на парламент уничтожены, не став раскрывать никаких подробностей произошедшего
Еще одна группа террористов 7 июня совершила нападение на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана. Один из нападавших привел в действие взрывное устройство, закрепленное на теле.
Первоначально сообщалось, что взрыв устроила смертница, однако позже появились снимки с места нападения, на которых был изображен террорист-мужчина.
По данным агентства «Мехр», в результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения. Учитывают ли эти данный убитых террористов не уточняется.
Ранее сообщалось, что убиты четверо напавших на парламент террористов и один участник нападения на мавзолей. Еще один террорист совершил самоподрыв у мавзолея. Третий участник нападения на мавзолей получил ранение, но полиции удалось задержать его живым.
Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Практически одновременно одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.
Власти Ирана заявили, что существовала и третья группа террористов, но их удалось задержать до нападения. Ответственность за двойной теракта в столице Ирана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
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