Обломки пропавшего в Мьянме самолета со 116 пассажирами на борту нашли в море
7 июня 2017 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого находилось более 116человек, обнаружены в море.
«В настоящий момент они (спасатели) обнаружили обломки самолета в море, в 218 километрах от города Тавой», — сказал представитель властей Мьянмы, передает РИА Новости со ссылкой на France Press.
Чиновник добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.
Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой).
Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.
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