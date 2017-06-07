Обломки пропавшего в Мьянме самолета со 116 пассажирами на борту нашли в море

PanARMENIAN.Net - Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого находилось более 116человек, обнаружены в море.

«В настоящий момент они (спасатели) обнаружили обломки самолета в море, в 218 километрах от города Тавой», — сказал представитель властей Мьянмы, передает РИА Новости со ссылкой на France Press.

Чиновник добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой).

Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.