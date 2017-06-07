Армянская бегунья из США первая преодолеет более 280 км горной тропы из Армении в Арцах

PanARMENIAN.Net - Бегунья ультрамарафона армянского происхождения Тельма Казареан Алтун 8 июня начнет пробег по горной тропе Janapar Trail в более чем 280 км из армянского Вардениса в арцахский Гадрут. Об этом 7 июня сообщил журналистам председатель общественной организации «Ассоциация армянских альпинистов» Геворг Гаспарян.

По его словам, несколько лет назад Ассоциации инициировала создание тропы «Армянское нагорье», которая должна пролегать по территории Армении - от грузинской границы до иранской.

«У нас появилась идея создать одно направление тропы «Армянское нагорье» в Арцах. Работы по созданию этого направления, которое называется Janapar Trail, ведутся с 2006», - сказал он, передает «Новости-Армения».

Гаспарян пояснил, что Тельма, которая впервые прибыла в Армению, приглашена для того, чтобы первой пробежать по тропе Janapar Trail.

«Она приехала, чтобы осуществить важнейшую миссию, направленную на развитие туризма в Арцахе и в Армении», - сказал он.

Гаспарян сообщил также, что 8 июня параллельно стартует также сбор средств, которые будут направлены на модернизация тропы Janapar Trail. Желающие могут присоединиться к благотворительной инициативе и пожертвовать определенную сумму на сайте ahaarmenia.org.

В свою очередь, 42-летняя бегунья Тельма Казареан Алтун подчеркнула, что готовилась к пробегу на протяжении двух лет и планирует добежать до Гадрута за три дня.

«Когда мне рассказали про идею и тропу Janapar Trail, я сразу выразила желание приехать сюда, пробежать по этой тропе и быть первой. Пробег я начну в 08:00 утра 8 июля и планирую завершить его вечером 10 июня», - заявила Алтун.

Бегунью во время пробега будут сопровождать опытные спортсмены на велосипедах, а также машины «Скорой помощи» и представители СМИ.

Алтун добавила, что все желающие присоединиться к ней и пробежать несколько километров по тропе могут сделать это из Степанакерта.