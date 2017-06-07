Саркози: Макрон - это я, только лучше
7 июня 2017 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что новый глава страны Эммануэль Макрон по сравнению с ним «лучше».
«С возрастом я стал скромен: Макрон — это я, только лучше», — сказал Саркози, передает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.
«Этот парень невероятен! Он выполняет безупречную (работу — ред.). Если он не совершит ошибок, которые сделал я, он далеко пойдет, мы не сможем его остановить», — также заявил Саркози.
Во втором туре президентских выборов Саркози призывал голосовать против лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Тем не менее, он не разделял проект Макрона.
В первом туре парламентских выборов граждане Франции, которые голосовали за рубежом, подавляющим большинством голосов поддержали кандидатов от партии президента Эммануэля Макрона.Соответствующие данные приводит сайт МИД Франции.
Голосование состоялось 3-4 июня в 11 избирательных округах. В нем приняли участие 1,3 млн человек. Кандидаты от правящей партии «Вперед, республика» победили в 10 зарубежных округах.
Первый тур выборов голосования в самой Франции состоится 11 июня.
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