Tesla опубликовала первое фото нового кроссовера Model Y: Он выйдет в 2019 году
7 июня 2017 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Tesla показала первое тизерное изображение нового компактного кроссовера под названием Model Y. Премьера автомобиля должна состояться в 2019 году. Как рассказал глава американской компании Илон Маск, кроссовер будет разработан на абсолютно новой платформе.
Ранее ожидалось, что машину построят на базе седана Model 3.
По словам Маска, Model Y должна обойти по популярности Model 3. Он добавил, что новинка будет собираться на новом заводе. В модельном ряду бренда машина займет место на ступень ниже Model X. В компании надеются, что Model Y позволит после 2020 г. увеличить продажи Tesla до одного миллиона машин ежегодно, пишет Autonews со ссылкой на The Verge.
Ожидается, что автомобиль получит открывающиеся вверх двери. Глава Tesla Илон Маск называет такой механизм «крылом сокола». Впервые такие двери были продемонстрированы на первом кроссовере бренда — Model X. Кроме этого, судя по тизерному изображению, у новинки будут отсутствовать зеркала заднего вида. Не исключается, что их заменят камеры, транслирующие изображения на дисплей в салоне машины.
По неофициальным данным, модель получит блок аккумуляторов емкостью около 70 киловатт-часов. Минимальный запас хода у нового электрического кроссовера составит около 370 километров.
Машина будет оснащена системой автономного управления нового поколения. Технология будет включать в себя восемь камер, 12 ультразвуковых датчиков, а также радар. Цены на новинку пока не называются. Скорее всего, цены на кроссовер начального уровня будут на несколько тысяч долларов больше, чем на седан Model 3, стоимость которого составит около 35 000 долларов.
Ближайшей премьерой Tesla станет электрический седан Model 3. Дебют автомобиля состоится 3 июля 2017 года. Производство новинки должно начаться до конца лета. Минимальный ценник составит около 35 тыс. долларов, однако с учетом различных налоговых программ для покупателей электрокаров в США реальная цена машины на главном рынке сбыта может быть еще ниже.
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