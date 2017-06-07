Иран заявил о причастности Саудовской Аравии к двойному теракту в Тегеране
7 июня 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастна Саудовская Аравия.
«Нет никаких сомнений в том, что мы отомстим террористам, а также тем, кто с ними связан и поддерживает их, за сегодняшнюю атаку в Тегеране», — сказал генерал-майор Хусейн Салами, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее Минюст Исламской республики сообщил, что в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 пострадали.
Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Практически одновременно одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана. Власти Ирана заявили, что существовала и третья группа террористов, но их удалось задержать до нападения. Ответственность за двойной теракта в столице Ирана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». в результате терактов погибли 12 человек, 39 получили ранения. Учитывают ли эти данный убитых террористов не уточняется.
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