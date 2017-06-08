Землетрясение в Грузии ощутили в Армении: Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов

PanARMENIAN.Net - Жители Еревана и других областей Армении почувствовали подземные толчки. Об этом сообщили читатели PanARMENIAN.Net Землетрясение наиболее сильно ощущалось в Тавушской области Армении, где сила толчков составила 4-6 баллов, в Еревне, Гюмри и Ванадзоре – 3 балла.

Как сообщили в МЧС Армении, 7 июня около 22:25 (по местному времени) на азербайджано-грузинской в 28 км к северо-востоку от города Ахстафа произошло землетрясение магнитудой 4.8. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.

О последствиях землетрясения покане сообщается.