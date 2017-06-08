Землетрясение в Грузии ощутили в Армении: Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов
8 июня 2017 - 00:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Жители Еревана и других областей Армении почувствовали подземные толчки. Об этом сообщили читатели PanARMENIAN.Net Землетрясение наиболее сильно ощущалось в Тавушской области Армении, где сила толчков составила 4-6 баллов, в Еревне, Гюмри и Ванадзоре – 3 балла.
Как сообщили в МЧС Армении, 7 июня около 22:25 (по местному времени) на азербайджано-грузинской в 28 км к северо-востоку от города Ахстафа произошло землетрясение магнитудой 4.8. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.
О последствиях землетрясения покане сообщается.
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Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходит под лозунгом «Табак – наш общий враг».
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