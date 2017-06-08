// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Парламент Турции одобрил размещение военных на базе в Катаре

Парламент Турции одобрил размещение военных на базе в Катаре
8 июня 2017 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Турции принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране, передает РИА Новости.

Ранее представитель МИД Турции подтвердил намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. Отмечается, что размещение турецких военных в Катаре будет осуществлено в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Турецкий парламент одобрил размещение военных на базе в Катаре
 Самое значимое
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева
Ученые открыли секрет долголетия жителей греческих деревушек на севере Крита
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Полиция Ирана задержала 5 подозреваемых по делу терактов в Тегеране В результате терактов погибли 12 человек, более 40 ранены.
В новом сезоне «Игры престолов» поставлен рекорд по количеству горящих каскадеров Ирлем получил престижную награду «Эмми» за «поджог» 20 человек в течение одного дня в пятом сезоне. Однако в новом сезоне установлен новый рекорд
Мхитарян - «Детям Армении»: Нужно верить в свои возможности и никогда не сдаваться Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян встретился с подопечными фонда «Дети Армении» (COAF).
Месси продлит контракт с «Барселоной»: Сумма отступных - €400 млн Новое соглашение аргентинского форварда с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2021 года, а также иметь опцию продления на один сезон