Месси продлит контракт с «Барселоной»: Сумма отступных - €400 млн
8 июня 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси договорился о продлении контракта с клубом.
Новое соглашение аргентинского форварда с сине-гранатовыми будет рассчитано до 2021 года, а также иметь опцию продления на один сезон. Сумма отступных, прописанных в контракте Месси, составит 400 миллионов евро. Заработная плата футболиста не уточняется, пишет Lenta.ru со ссылкой на Cadena CER.
Нынешний контракт истекал в июне 2018 года.
В начале мая стало известно, что 29-летний Месси отказался продлить соглашение с каталонцами. Отмечалось, что нападающего не устроил пункт в контракте, по которому его зарплата будет составлять от 30 до 35 миллионов евро в год.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Он принял участие в 583 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился 507 забитыми мячами. С сине-гранатовыми он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, пять раз получал «Золотой мяч» как лучший футболист мира.
Самое значимое
Помимо Ароняна в турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов мира: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.
Действующий контракт футболиста с мадридцами истекает 30 июня 2017 года. Клуб готов предложить 34-летнему Пепе новое соглашение на один год, тогда как игрок хочет двухлетний контракт
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» за который выступает капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.
Хотя Армения была представлена 16 спортсменами, которые завоевали 70% медалей: 32 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
КНДР запустила несколько ракет Северокорейские военные 8 июня запустили несколько противокорабельных ракет со своего восточного побережья.
Исследование: Homo sapiens появился на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее Профессор Юблен выступил на пресс-конференции в Коллеж де Франс в Париже, где он с гордостью показал журналистам фрагменты ископаемых человеческих останков, найденных в Джебель-Ирхуд в Марокко
Диего Коста покинет «Челси» из-за плохих отношений с тренером Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста сообщил, что собирается искать новую команду, так как главный тренер «аристократов» Антонио Конте не рассчитывает на него в следующем сезоне.
Полиция Ирана задержала 5 подозреваемых по делу терактов в Тегеране В результате терактов погибли 12 человек, более 40 ранены.